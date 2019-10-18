О ситуации с менингитом в Казахстане рассказал Жандарбек Бекшин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ситуации с заболеваниями менингитом в Казахстане рассказал главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас на сегодняшний день зарегистрировано 50 случаев менингококковой инфекции. В прошлом году было 83 случая. То есть на сегодня снижение заболеваемости пошло на 47%», - сказал Жандарбек Бекшин, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК

По его словам, сейчас ситуация с заболеванием менингитом находится под контролем и не представляет угрозы населению.

«Средний многолетний уровень заболеваемости по Казахстану составляет 2,1%. На сегодня средний уровень составляет 0,2%. Посмотрите во сколько раз ниже уровень заболеваемости от среднего многолетнего уровня на сегодняшний день», - подчеркнул Жандарбек Бекшин.