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    О ситуации с менингитом в Казахстане рассказал Жандарбек Бекшин

    18 Октября 2019, 14:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ситуации с заболеваниями менингитом в Казахстане рассказал главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас на сегодняшний день зарегистрировано 50 случаев менингококковой инфекции. В прошлом году было 83 случая. То есть на сегодня снижение заболеваемости пошло на 47%», - сказал Жандарбек Бекшин, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК

    По его словам, сейчас ситуация с заболеванием менингитом находится под контролем и не представляет угрозы населению.

    «Средний многолетний уровень заболеваемости по Казахстану составляет 2,1%. На сегодня средний уровень составляет 0,2%. Посмотрите во сколько раз ниже уровень заболеваемости от среднего многолетнего уровня на сегодняшний день», - подчеркнул Жандарбек Бекшин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Здравоохранение Менингит
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