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    О ситуации с грузами на границе с Китаем высказался Асет Иргалиев

    3 Ноября 2021, 15:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие ведомства отвечают за ситуацию с грузами на границе с Китаем, рассказал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вопрос Китая и границы не связан с нашим ведомством. Это больше вопрос к Министерству торговли и может быть финансов», - сказал Асет Иргалиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

    Ранее депутаты фракции «Ак жол» в Мажилисе попросили признать ситуацию с перевозкой грузов на границе форс-мажором.

    «Из-за затяжного коллапса автоперевозок (с прошлого года, прим. ред.) и ж/д перевозок в текущем году, многие предприятия несут прямые убытки, связанные со срывом договоров на производство или поставку связанной продукции. Это влечёт не только потерянную прибыль, но и штрафные санкции со стороны партнёров, а также банков из-за просрочки по кредитам», - сказала мажилисмен Дания Еспаева, озвучивая депутатский запрос от фракции «Ак жол» в адрес первого заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова.

    Депутат добавила, что по информации обратившихся компаний, их убытки доходят от нескольких десятков миллионов - до 1 млрд тенге. Для исполнителей госзаказа и квазигоссектора ситуация также чревата попаданием в список недобросовестных поставщиков и лишением права на участие в госзакупках в будущем, без какой-либо вины с их стороны.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Транспорт Политические партии Логистика Миннацэкономики
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