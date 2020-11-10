О ситуации с COVID-19 в Казахстане проинформировали на сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская делегация во главе с руководством Министерства здравоохранения РК приняла участие в работе возобновленной 73-й сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения в виртуальном формате, на повестке которой планируется рассмотреть более 20 актуальных вопросов в области здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

9 ноября состоялось заседание Комитета А, на котором рассмотрены вопросы деятельности ВОЗ в чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения. О ситуации с COVID-19 в Республике Казахстан международную общественность проинформировала директор департамента международного сотрудничества и интеграции Минздрава РК Гульнара Муханова.

«В целях предупреждения распространения COVID-19, оперативного принятия противоэпидемических и профилактических мер нами реализуется ряд мер. На законодательном уровне в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» введены нормы по усилению полномочий главного государственного санитарного врача в части введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, которые являются обязательными для исполнения всеми», - рассказала Г. Муханова.

При Министерстве здравоохранения создана рабочая группа по прогнозированию заболеваемости коронавирусной инфекцией и выработке необходимых ответных мер. На основе текущего состояния распространения коронавирусной инфекции разработана матрица оценки эпидемиологической ситуации, с помощью которой принимаются решения по усилению или ослаблению ограничительных мер.

Для контроля распространения коронавирусной инфекции, а также своевременной локализации очагов заражения в Республике Казахстан внедрены веб-приложения «Центр контроля COVID-19» и «Saqbol». В разработке находится еще одно мобильное приложение «Zertteu», состоящее из трех основных модулей – вход в общественные места посредством сканирования QR-кода, анкетирование прибывших на территорию РК пассажиров , «Я на домашнем карантине».

В целях недопущения завоза инфекции Республикой Казахстан усилен санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль в пунктах пропуска через государственную границу.

Параллельно страна продолжает работу по обеспечению доступности тестирования. На сегодняшний день проведено более 3,6 млн исследований, текущая мощность составляет более 71 тыс. тестов в сутки, показатель мощности тестирования на 100 тыс. населения увеличился с июля почти в 2 раза - с 213,0 до 370,0 на 100 тыс. населения. Для контроля соблюдения карантинных мер во всех регионах страны созданы мобильные мониторинговые группы, которые проводят рейды и выявляют нарушения карантина.

«Таким образом, в Казахстане принимаются необходимые меры по предупреждению распространения COVID-19 и обеспечению готовности системы здравоохранения к подъему заболеваемости», - подчеркнула Г. Муханова.

Работа возобновленной 73-й сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения продлится до 14 ноября 2020 года.



