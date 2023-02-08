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    О ситуации по снегозапасам в горной части Казахстана сообщили в Минэкологии

    8 Февраля 2023, 17:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О ситуации по снегозапасам в горной части страны сообщил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Галидолла Азидуллин на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Было отмечено, что по данным снегомерных маршрутов на 1 февраля 2023 года в горной части страны ситуация по снегозапасам складывалась следующим образом.

    Выше среднемноголетних значений:

    - на 33-80% в зонах Бухтарминского и Шульбинского водохранилищ, а также на левобережных притоках реки Ертис и юго-западных склонах хребта Тарбагатай в Восточно-Казахстанской и Абайской областей;

    - на 39% в бассейнах рек Жетысуского Алатау в Жетысуской области;

    - на 13-29% в бассейнах рек юго-западного и северо-восточного склона хребта Каратау в Туркестанской и Жамбылской областях.

    «В пределах среднемноголетних значений - в бассейнах рек северного и южного склона Илейского Алатау, также северного склона хребта Кетмень в Алматинской области. Ниже среднемноголетних значений - в горах Туркестанской и Жамбылской областей», - отметил Галидолла Азидуллин.

    В ведомстве уточнили, что снегозапасы горных рек Восточно-Казахстанской и Абайской, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей определяются по данным 25 снегомерных маршрутов раз в месяц. Длина снегомерного маршрута в среднем составляет 100 км. Соответственно, следующие данные по снегозапасам по горным рекам будут представлены в первых числах марта 2023 года.

    Ранее в Минэкологии проинформировали о предпаводковой ситуации на реках страны.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Паводок Минэкологии
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