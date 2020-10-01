О ситуации по птичьему гриппу в Казахстане рассказали в Минсельхозе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ситуации по птичьему гриппу в Казахстане рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК Турсын Кабдулданов на онлайн-брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 30 сентября 2020 года падеж птицы был зарегистрирован в 99 населенных пунктах 41 районе 7 областей РК. На сегодня всего по РК пало, изъято и уничтожено по причине птичьего гриппа с учетом падежа на двух ПФ всего 329 651 голов. При этом, не подтвердился птичий грипп в двух областях и 1 ГРЗ, 11 районах, 18 населенных пунктах», – сказал Т. Кабдолданов.

По его словам, падеж птиц на личных подворьях составил 23 854 голов там, где подтвержден птичий грипп или имеется подозрение на птичий грипп. Динамика падежа по суткам показывает снижение падежа. За последние сутки прекратился падеж в Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской областях, городе Шымкенте, снижается падеж в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской областях.

Т. Кабдолданов отметил, что эпизоотическая ситуация по птичьему гриппу в мире остается напряженной. В сентябре 2020 года высокопатогенный грипп птиц выявлен в 26 странах мира, 459 очагов.

Когда была получена информация от Россельхознадора и Международного эпизоотического бюро по падежу птиц, были с 4 августа 2020 года введены временные ограничения на ввоз и транзит на территорию Республики Казахстан из Челябинской области живой птицы и продукции птицеводства, с 26 августа - из Омской области.

Введены временные ограничения на вывоз живой птицы и птицеводческой продукции в 7 районах СКО и в 35 сельских округах 25 районов СКО, Акмолинской, Павлодарской, Костанайской, Карагандинской и Жамбылской областей, где подтвержден высокопатогенный грипп птиц.

Введен карантин в 46 населенных пунктах 24 районов СКО, Акмолинской, Павлодарской, Жамбылской, Карагандинской и Костанайской областей, где подтвержден высокопатогенный грипп птиц.

В неблагополучных очагах работают специалисты и техника Республиканского противоэпизоотического отряда: 733 специалиста и 148 единиц техники, в том числе 25 инсенираторов мощностью 1 т каждая или 25 т каждой закладки (в течение 3 часов сгорает 1 тонна), что позволяет в сутки уничтожать 62,5 тысячи голов птиц.

Как сообщил и.о. председателя комитета, за счет республиканского бюджета проводится профилактическая вакцинация только родительского стада, птиц в личном подворье в 20-километровой зоне вокруг птицеферм, по пути перелета диких птиц, что составляет 3,34 млн голов, таким образом была выделена 100% потребность в вакцине согласно заявкам акиматов.

Птицефабрики самостоятельно в соответствии с обязательствами в рамках действующего ветеринарного законодательства проводят вакцинацию. При этом, птицефабрики бройлерного направления вакцинацию не проводят ввиду малого срока жизни бройлеров, так как суточных цыплят и инкубационное яйцо получают от птицефабрик, где материнское поголовье провакцинировано от птичьего гриппа. Яичные ПФ проводят вакцинацию кур-несушек.

Т. Кабдолданов также сообщил, что для прививок применяется отечественная вакцина Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. На сегодня в рамках вынужденной вакцинации провакцинировано 1 732 913 голов птиц в 424 сельских округах 636 населенных пунктах в 60 районах 8 областей.

По поводу возмещения рыночной стоимости павшей от гриппа птицы Т. Кабдулданов отметил, что при наличии экспертизы, акта ликвидации, подтверждения падежа от гриппа птиц и при открытии специального счета владельца, финансовые средства перечисляются за счет республиканского бюджета РГУ «РПО». Стоимость птиц определяется на основе статистических данных Комитета статистки Республики Казахстан комиссией по видам птиц. В целом, на сегодня подлежат возмещению 329 691 голов птиц.