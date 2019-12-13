О ситуации на валютном рынке рассказал Ерболат Досаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ситуации на валютном рынке рассказал председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Биржевой курс тенге на 12 декабря этого года составил 384,63 тенге за доллар, ослабнув по сравнению с началом года на 0,1%. Благодаря благоприятным тенденциям во внешнем секторе ситуация на валютном рынке в ноябре – начале декабря текущего года была стабильной»,- сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

Глава Нацбанк добавил, что цена на нефть на мировом рынке выросла с начала ноября на 5,8% с 60,2 до 63,7 долларов за баррель на 11 декабря текущего года.

«Важным внутренним фактором, повлиявшим на валютный рынок страны в ноябре этого года, стало увеличение предложения иностранной валюты экспортерами в период «налоговой недели», - добавил Ерболат Досаев.