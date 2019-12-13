+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: -3 °С
USD 384.63 EUR 427.98
RUB 6.08 CNY 54.68
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О ситуации на валютном рынке рассказал Ерболат Досаев

13 Декабря 2019 09:50
Поделиться:
О ситуации на валютном рынке рассказал Ерболат Досаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ситуации на валютном рынке рассказал председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Ослабление тенге объяснили в Нацбанке
KASE: курс доллара понизился KASE: курс доллара понизился KASE: курс доллара понизился на 1,3 тенге

«Биржевой курс тенге на 12 декабря этого года составил 384,63 тенге за доллар, ослабнув по сравнению с началом года на 0,1%. Благодаря благоприятным тенденциям во внешнем секторе ситуация на валютном рынке в ноябре – начале декабря текущего года была стабильной»,- сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

Глава Нацбанк добавил, что цена на нефть на мировом рынке выросла с начала ноября на 5,8% с 60,2 до 63,7 долларов за баррель на 11 декабря текущего года.

«Важным внутренним фактором, повлиявшим на валютный рынок страны в ноябре этого года, стало увеличение предложения иностранной валюты экспортерами в период «налоговой недели», - добавил Ерболат Досаев.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Правительство РК, Нацбанк Казахстана, Экономика,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив