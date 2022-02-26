О ситуации на финансовом рынке в январе рассказали в Нацбанке РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О том, как сложилась ситуация на финансовом рынке в январе 2022 года рассказали в Национальном банке РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт банка.

Инфляция и инфляционные ожидания

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в январе 2022 года инфляция составила 0,7% (в январе 2021 года – 0,6%).

Годовая инфляция сложилась на уровне 8,5% (в декабре 2021 года – 8,4%). В структуре инфляции цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 9,9%, непродовольственные товары – на 8,5%, платные услуги – на 6,8%.

2. Международные резервы и денежные агрегаты

Валовые международные резервы Национального Банка за январь 2022 года снизились на 2,7%, составив 33,4 млрд долларов США.

Снижение золотовалютных резервов произошло за счет снижения цены на драгоценный металл и продажи золота в рамках опционных стратегий, выплаты государственного долга и интервенций Национального Банка. При этом валютная часть резервов увеличилась из-за роста остатков БВУ на корcчетах Национального банка, что несколько нивелировало снижение цен на золото.

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (53,9 млрд долларов США), по предварительным данным, на конец января 2022 года составили 87,4 млрд долларов США.

Денежная база в январе 2022 года сжалась на 2,5% и составила 10 683,9 млрд тенге. Узкая денежная база, т. е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, расширилась на 0,9%, до 7 008,0 млрд тенге.

Денежная масса за январь 2022 года снизилась на 1,0%, составив 29 800,2 млрд тенге, наличные деньги в обращении уменьшились на 0,2% до 2 991,0 млрд тенге.

3. Операции Национального Банка в области денежно-кредитной политики

24 января 2022 года Национальный Банк принял решение повысить базовую ставку на 0,5п.п. до 10,25% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п.

Индикатор TONIA, который является таргетируемой (целевой) ставкой при проведении операций денежно-кредитной политики на денежном рынке, в январе 2022 года формировался внутри процентного коридора. В январе 2022 года средневзвешенное значение TONIA составило 10,3% годовых (в декабре 2021 года – 10,5%).

Инструменты денежно-кредитной политики. На конец января 2022 года отрицательное сальдо операций Национального Банка (открытая позиция Национального Банка) на денежном рынке составило 2,6 трлн тенге.

Объем банковских депозитов в Национальном Банке составил 316,8 млрд тенге. Объем ликвидности, изымаемый посредством депозитных аукционов, составил 1 135,0 млрд тенге.

Объем краткосрочных нот в обращении на конец января 2022 года составил 1 740,7 млрд тенге, снизившись за месяц на 17,2%.

В январе 2022 года было проведено 6 аукционов на общую сумму 965 млрд тенге, в том числе 4 аукциона по размещению 1-месячных нот на сумму 825,3 млрд тенге (средневзвешенная доходность – 9,75%), 1 аукцион по 3-месячным нотам на сумму 98,2 млрд тенге (доходность – 9,90%), 1 аукцион по полугодовым нотам на сумму 41,5 млрд тенге (доходность – 10,02%).

Объем погашения краткосрочных нот Национального Банка за январь 2022 года составил 1 153,4 млрд тенге.

4. Государственные ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан.

В январе 2022 года Министерство финансов Республики Казахстан осуществило размещение краткосрочных (МЕККАМ), среднесрочных (МЕОКАМ) и долгосрочных (МЕУКАМ) государственных ценных бумаг на сумму 168,4 млрд тенге. Всего в январе 2022 года было размещено 7 выпусков облигаций, на которых были размещены государственные ценные бумаги со сроками до погашения от 1 до 15 лет. Средневзвешенная доходность по ним составила от 10,30% до 11,05% годовых.

Объем ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан в обращении в январе 2022 года снизился на 0,87% до 10 916,1 млрд тенге.

В конце января 2022 года безрисковая кривая доходности выросла на всем отрезке относительно конца предыдущего месяца. Данный рост связан с ростом базовой ставки и глобальным оттоком нерезидентов в ГЦБ развитых стран и с январским чрезвычайным положением в Казахстане.

5. Валютный рынок

В январе 2022 года биржевой курс тенге изменялся в диапазоне 431,82 – 435,13 тенге за доллар США. На конец января 2022 года биржевой курс тенге к доллару США составил 433,52 тенге за доллар США, ослабнув за месяц на 0,4%.

Общий объем операций по валютной паре тенге – доллар США за месяц составил 10 млрд долл. США, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – 2,6 млрд долл. США, объем операций на внебиржевом валютном рынке – 7,4 млрд долларов США. В общем объеме операций на внебиржевом рынке доля одного дочернего банка составила 65,8% или 4,9 млрд долларов США (в декабре 2021 года – 56,5% или 5,9 млрд долларов США), что было связано с хеджированием им собственного капитала от валютных рисков. Данные операции проводятся внутри банковской группы и не влияют на соотношение спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

В январе 2022 года население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 282,8 млрд тенге. По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы снизились на 42,2% (в декабре 2021 года – 489,0 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом 2021 года (209,3 млрд тенге) объем нетто-покупок увеличился на 35,1%. Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 63,3% или 179,0 млрд тенге, российских рублей – 28,6% или 80,9 млрд тенге, евро – 8% или 22,6 млрд тенге. В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов США за месяц снизились в 2,1 раза (рост на 33,1% г/г), на покупку российских рублей возросли на 2,9% (рост в 1,6 раз г/г) и на покупку евро снизились на 28% (снижение на 7,7% г/г).

6. Депозитный рынок

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец января 2022 года составил 26 809,2 млрд тенге, уменьшившись за месяц на 1,1% (в годовом выражении рост составил 18,2%). Депозиты юридических лиц повысились за месяц на 0,4% до 13 885,1 млрд тенге, депозиты физических лиц снизились на 2,6% до 12 924,1 млрд тенге.

Объем депозитов в национальной валюте за месяц уменьшился на 0,4% до 17 268,3 млрд тенге, в иностранной валюте уменьшился на 2,3% до 9 540,9 млрд тенге. Уровень долларизации на конец января 2022 года составил 35,6% (в декабре 2021 года – 36,0%).

Депозиты юридических лиц в национальной валюте в январе 2022 года повысились на 3,6% до 8 942,6 млрд тенге, в иностранной валюте снизились на 5,1% до 4 942,6 млрд тенге (35,6% от депозитов юридических лиц).

Депозиты физических лиц в тенге уменьшились на 4,4% до 8 325,8 млрд тенге, в иностранной валюте увеличились на 0,9% до 4 598,3 млрд тенге (35,6% от депозитов физических лиц).

Объем срочных депозитов составил 17 866,6 млрд тенге, уменьшившись за месяц на 0,2%. В их структуре вклады в национальной валюте составили 11 490,6 млрд тенге, в иностранной валюте – 6 376,0 млрд тенге.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в январе 2022 года составила 7,9% (в январе 2021 года – 7,2%), по депозитам физических лиц – 8,5% (9,4%).

7. Кредитный рынок

Объем кредитования банками экономики за месяц практически не изменился и составил 18 502,8 млрд тенге на конец января 2022 года (в годовом выражении рост составил 26,8%). Объем кредитов юридическим лицам за месяц снизился на 0,6% до 7 714,7 млрд тенге, физическим лицам увеличился на 0,5% до 10 788,1 млрд тенге.

Объем кредитов в национальной валюте за месяц увеличился на 0,7% до 16 705,9 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам выросли на 1,2%, физическим лицам – на 0,5%. Объем кредитов в иностранной валюте снизился на 5,9% до 1 796,9 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам уменьшились на 6,0%, физическим лицам – на 0,3%. Удельный вес кредитов в тенге на конец января 2022 года составил 90,3% (в декабре 2021 года – 89,7%).

Объем долгосрочных кредитов за месяц снизился на 2,5% до 15 625,4 млрд тенге, объем краткосрочных кредитов увеличился на 16,6% до 2 877,4 млрд тенге.

Кредитование субъектов малого предпринимательства за январь 2022 года снизилось на 5,1% до 3 581,1 млрд тенге (46,4% от общего объема кредитов корпоративного сектора).

В январе 2022 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 12,0% (в январе 2021 года – 11,5%), физическим лицам – 17,7% (18,5%).

8. Платежные системы

По состоянию на 1 февраля 2022 года на территории Республики Казахстан функционируют 19 платежных систем, в том числе платежные системы Национального Банка, системы денежных переводов, системы платежных карточек.

За январь 2022 года через платежные системы Национального Банка (Межбанковскую систему переводов денег и Систему межбанковского клиринга) было проведено 4,2 млн транзакций на сумму 52,5 трлн тенге (по сравнению с декабрем 2021 года наблюдается уменьшение по количеству – 29,7%, по сумме – 30,5%). В среднем за день через указанные платежные системы проводилось 232,5 тыс транзакций на сумму 2,9 трлн тенге.

По состоянию на 1 февраля 2022 года выпуск платежных карточек в Республике Казахстан осуществляли 19 банков и АО «Казпочта». Общее количество эмитированных и распространенных платежных карточек составило 57,9 млн единиц. Из них в январе 2022 года 47,9% платежных карточек (27,7 млн платежных карточек) были использованы для проведения безналичных операций и (или) операций по снятию наличных денег.

С использованием платежных карточек казахстанских эмитентов за январь 2022 года проведено 456,4 млн транзакций на сумму 6,7 трлн тенге (по сравнению с декабрем 2021 года количество транзакций снизилось на 31,5%, сумма – на 34,4%). Доля безналичных платежных операций по количеству операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составила 96,1% (438,5 млн транзакций). Доля объема безналичных операций за этот же период составила 80,8% (5,4 трлн тенге).

9. Пенсионная система

Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 февраля 2022 года составили 13 102,3 млрд тенге, увеличившись за январь 2022 года на 32,2 млрд тенге, или на 0,2%.

За январь 2022 года произошло увеличение чистого дохода от инвестирования пенсионных активов на 10,6 млрд тенге до 6 922,2 млрд тенге на 1 февраля 2022 года.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 февраля 2022 года составило 10,9 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат за январь 2022 года составила 113,1 млрд тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 февраля 2022 года занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан и негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан (38,9% и 22,2% от общего объема пенсионных активов, соответственно).

10. Мониторинг предприятий за IV квартал

По результатам мониторинга предприятий отмечается продолжение процесса постепенного восстановления экономической активности в реальном секторе, обусловленное увеличением спроса на готовую продукцию при незначительном замедлении темпа роста цен на готовую продукцию, сырье и материалы, а также ускорением оборачиваемости активов и оборотных средств.

Загрузка производственных мощностей предприятий почти сохранилась на прежнем уровне, средневзвешенный уровень загрузки составил 54,2% (в III квартале – 54,0%). Однако темпы роста объема производства замедлились. Диффузионный индекс (далее – ДИ) изменился с 53,4 до 50,7, находясь все также в положительной зоне.

Спрос на готовую продукцию предприятий увеличился, ДИ повысился с 50,6 до 52,5. Улучшение показателя отмечено в секторах производства товаров (54,1) и услуг (50,8).

Темп роста цен на готовую продукцию предприятий в целом по экономике незначительно замедлился, ДИ составил 61,5. В I квартале 2022 года предприятия ожидают замедления темпов роста цен на готовую продукцию.

В IV квартале 2021 года 17,2% опрошенных предприятий обратились в банк за кредитом, 17,0% предприятий получили кредит (или 98,8% от числа обратившихся за кредитом). Подавляющее большинство предприятий (81,1%) привлекали кредит для финансирования оборотных средств (покупка материалов, сырья, полуфабрикатов и т.д.).

Состояние экономики Казахстана по-прежнему является основным препятствием в ведении бизнеса для 35,5% предприятий. Другими препятствиями выступают: рыночная конкуренция (29,0%), уровень налогового бремени (22,4%), поиск покупателей (21,9%). Доступ к финансированию по значимости располагается на 9 месте (10,9%).

Динамика композитного опережающего индикатора (КОИ), представляющего собой агрегированную оценку опросов предприятий, демонстрирует продолжение восстановления экономической активности в реальном секторе. КОИ незначительно увеличился до 100,4. В I квартале 2022 года ожидается продолжение роста экономической активности (КОИ по ожиданиям составил 100,2).

Ранее сообщалось, что Правительство и Нацбанк принимают меры по поддержке депозитов казахстанцев в тенге.



