Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    О системе трудоустройства Алматы рассказал Бакытжан Сагинтаев

    15 Июня 2020, 10:32

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев опубликовал в своем аккаунте в Instagram видеоролик о том, как работает система трудоустройства в мегаполисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В текущем году в городе ожидается создание 56 тыс. рабочих мест. В том числе 26 тысяч – по программе «Дорожная карта занятости», в рамках которой реализуются проекты по ремонту дорог, благоустройству общественных пространств и другие.

    «В поисках работы алматинцы обращаются в городской центр занятости, через который реализуются программы по созданию рабочих мест. Из обратившихся 27 тысяч соискателей работу нашли уже 13,5 тысяч горожан. Среди них Дина Ерекешова, устроившаяся в охранную компанию», – написал Бакытжан Сагинтаев.

    Дина Ерекешова после декрета долгое время не могла найти работу. Решив обратиться в Центр занятости населения, получила все необходимые консультации и выбрала из предложенных вакансий подходящую. Теперь алматинка работает администратором в охранном агентстве.

    «Всего в нашем инструментарии в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» три направления: общественные работы, социальные рабочие места и молодежная практика», – сообщил аким Алматы.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Занятость
    Новости по теме
    Новости по теме
    Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
    750 сотрудников консервного завода «Кублей» могут потерять работу в ЗКО
    Более 12 тысяч человек уволят в этом году в Атырауской области
    Почти 1800 человек будут заняты в проекте «Жасыл ел» в Атырауской области
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам