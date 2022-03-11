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      Северо-Казахстанская область

    О штрафах за сосульки предупредили жителей Петропавловска

    11 Марта 2022, 18:44

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске участковые активизировали проверки соблюдения правил благоустройства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, стражи порядка обходят хозяйствующие субъекты, проверяют порядок и меры безопасности, которые становятся актуальными с приходом весны.

    «Сейчас идет активная предупредительная работа. По результатам последнего рейда к ответственности привлекли 159 ответственных лиц различных организаций и предприятий. В основном, это магазины, кафе и другие объекты. Составили 159 протоколов в виде предупреждения, в том числе один штраф. Всего же с начала года выявлено более 1,1 тысячи нарушений правил благоустройства», - сказал первый заместитель начальника управления полиции Петропавловска Алибек Габдуллин.

    В городском акимате напомнили, что по правилам благоустройства территорий городов и населенных пунктов Северо-Казахстанской области своевременную очистку кровель от снега, наледи и сосулек должны осуществлять собственники зданий. За нарушение предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 20 МРП (61 260 тенге) – на физических лиц, 30 МРП (91 890 тенге) – субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации, 40 МРП (122 520 тенге) - среднего предпринимательства и 100 МРП (306 300 тенге) – на субъектов крупного предпринимательства.

    Полицейские и спасатели просят население в дни оттепели соблюдать осторожность.

    «Если, проходя рядом со зданием, услышите шум сверху - прижмитесь к стене. Не ходите по улице в наушниках - не услышите шума падающего снега с крыши. Не паркуйте машины у зданий со скатными кровлями во избежание повреждения автотранспорта наледью с крыш. Следите за детьми, предупредите их об опасности наледи и сосулек», - добавили в пресс-службе полиции.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Безопасность
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