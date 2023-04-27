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    О штрафах за незаконную заготовку березового сока предупредили в СКО

    27 Апреля 2023, 10:19

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В лесах Северо-Казахстанской областиначался период активного сокодвижения. Жителей региона предупреждают обответственности за незаконный сбор березового сока, передает корреспондент МИА«Казинформ».

    По информации управления природных ресурсов и регулирования природопользования, заготовка сока на участках государственного лесного фонда осуществляется в спелых и перестойных древостоях, которые будут назначаться в рубку.Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны иметь лесной билет, выписанный государственным лесным хозяйством.

    «Для получения нужной информации об участках леса, где возможно осуществление заготовки березового сока, необходимо обратиться в лесное хозяйство по месту жительства. Иначе могут возникнуть большие неприятности. Заготовка березового сока и прочих даров природы четко регламентирована Лесным и Административным кодексами», - отметили в управлении.

    Штраф за незаконный сбор березового сока на физических лиц составляет 10 МРП (34 500 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства - 30 МРП (103 500 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - 50 МРП, или 172 500 тенге, крупного - 100 МРП, или 345 000 тенге.

    «Потребительский азарт отдельной категории населения зачастую берет верх над разумом и чувством ответственности. В результате варварски уродуются тысячи берез, многие из них обречены на болезни и скорую гибель. Раны на березках долго не зарастают, древесина в этих местах начинает гнить, через раны в древо попадают возбудители опасных деревьев, что в дальнейшем приводит к гибели белоствольной красавицы. Березовый сок несет к ветвям необходимые питательные вещества, чтобы дерево пробудилось после зимнего сна и пошло в рост, распустились листочки», - добавили в управлении.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экология Экономика
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