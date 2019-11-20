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О штормовом ветре предупредили жителей Атырауской области

20 Ноября 2019 08:19
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О штормовом ветре предупредили жителей Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О штормовом ветре на фоне возможного гололеда предупредили жителей Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Департамент по ЧС Атырауской области распространил штормовое предупреждение. На область надвигается циклон. Скорость ветра в части районов области может достигать 20 метров в секунду. Сильный ветер прогнозируется на фоне похолодания.

Как сообщает пресс-служба департамента по ЧС Атырауской области, в течение этой недели минимальное значение дневной температуры прогнозируется на отметке -8°C, максимальное +2°C. Ночью минимальная температура воздуха составит -14°C, а максимальная -1°C. В части районов возможен гололёд. Департамент по ЧС просит автовладельцев заблаговременно позаботится о смене летней резины.

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Ключевые слова: Атырауская область, Казгидромет, Погода,
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Автор:

А. Соколов

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