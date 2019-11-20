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вчера 22:33
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вчера 15:41
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вчера 14:35
О штормовом ветре предупредили жителей Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О штормовом ветре на фоне возможного гололеда предупредили жителей Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Департамент по ЧС Атырауской области распространил штормовое предупреждение. На область надвигается циклон. Скорость ветра в части районов области может достигать 20 метров в секунду. Сильный ветер прогнозируется на фоне похолодания.
Как сообщает пресс-служба департамента по ЧС Атырауской области, в течение этой недели минимальное значение дневной температуры прогнозируется на отметке -8°C, максимальное +2°C. Ночью минимальная температура воздуха составит -14°C, а максимальная -1°C. В части районов возможен гололёд. Департамент по ЧС просит автовладельцев заблаговременно позаботится о смене летней резины.
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