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      Акмолинская область

    О шторме предупредили жителей восьми регионов РК

    9 Марта 2022, 18:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах республики, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», 10 марта на юге, западе Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

    Ветер юго-восточный ожидается в Актюбинской области, порывы 15-20 м/с.

    На севере Атырауской области - туман, гололед. Ветер восточный, юго-восточный, на востоке области - 15-20 м/с.

    Ночью 10, 11, 12 марта в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). На севере области, в горных районах туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, порывы 23 м/с, 12 марта - временами 23-28 м/с.

    На севере, юго-западе Западно-Казахстанской области - туман, гололед . Ветер восточный, северо-восточный, днем на северо-востоке, юго-восток е области порывы 15-20 м/с.

    В Кызылординской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный днем - на севере и в центре области 15-20 м/с.

    Ночью и утром 10 марта на западе Мангистауской области ожидается туман. Ветер восточный с переходом на северо-западный, на юге и севере области порывы 15-20 м/с.

    В связи с прогнозом положительных температур воздуха и сильных дождей 10-12 марта в Туркестанской и Жамбылской областях ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Актюбинская область Атырауская область Жамбылская область Западно-Казахстанская область Кызылординская область Туркестанская область Казгидромет Мангистауская область Погода
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