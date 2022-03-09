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О шторме предупредили жителей восьми регионов РК

Редактор:  
Гульмира Байзакова
9 Марта 2022, 18:04
О шторме предупредили жителей восьми регионов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 10 марта на юге, западе Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

Ветер юго-восточный ожидается в Актюбинской области, порывы 15-20 м/с.

На севере Атырауской области - туман, гололед. Ветер восточный, юго-восточный, на востоке области - 15-20 м/с.

Ночью 10, 11, 12 марта в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). На севере области, в горных районах туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, порывы 23 м/с, 12 марта - временами 23-28 м/с.

На севере, юго-западе Западно-Казахстанской области - туман, гололед . Ветер восточный, северо-восточный, днем на северо-востоке, юго-восток е области порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный днем - на севере и в центре области 15-20 м/с.

Ночью и утром 10 марта на западе Мангистауской области ожидается туман. Ветер восточный с переходом на северо-западный, на юге и севере области порывы 15-20 м/с.

В связи с прогнозом положительных температур воздуха и сильных дождей 10-12 марта в Туркестанской и Жамбылской областях ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.


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