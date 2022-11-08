Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана

    8 Ноября 2022, 19:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    ВАлматы9 ноября ночью и утром ожидаются туман, гололед.

    ВШымкентеночью - туман.

    Ночью в горных, предгорных районахАлматинской области -сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед.

    На юге, востоке, в горных районахЖамбылской областиожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, ночью и утром на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с.

    Ночью и утром на севере, востоке, в центреЗападно-Казахстанской области- туман.

    На севереКызылординской областиожидается туман.

    Ночью на большей частиСеверо-Казахстанской области- снег. На севере, востоке области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

    Ночью и утром в горных и предгорных районахТуркестанской областиожидаются туман, гололед.

    г

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Алматинская область Жамбылская область Западно-Казахстанская область Кызылординская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область Шымкент Погода
    Новости по теме
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз