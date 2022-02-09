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      Актюбинская область

    О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана

    9 Февраля 2022, 19:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предпреждение объявлено в восьми регионах республики, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», днем 10 февраля на западе, северо-западе Актюбинской области ожидаются низовая метель, ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. На востоке области - туман.

    10-11 февраля на северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, ночью 10 февраля гололед. Ветер северо-восточный, на северо-востоке области и в горных районах 15-20 м/с.

    На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области - туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с

    На западе, востоке, в центре Карагандинской области ожидается туман.

    На севере и в центре Кызылординской области ожидается туман.

    Ночью 10 февраля на юге Павлодарской области - туман.

    На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.

    В Шымкенте ночью и утром 10 февраля ожидается туман.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Жамбылская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Кызылординская область Павлодарская область Туркестанская область Казгидромет Шымкент Погода
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