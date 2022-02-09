О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предпреждение объявлено в восьми регионах республики, передает МИА «Казинформ».
По информации РГП «Казгидромет», днем 10 февраля на западе, северо-западе Актюбинской области ожидаются низовая метель, ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. На востоке области - туман.
10-11 февраля на северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, ночью 10 февраля гололед. Ветер северо-восточный, на северо-востоке области и в горных районах 15-20 м/с.
На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области - туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с
На западе, востоке, в центре Карагандинской области ожидается туман.
На севере и в центре Кызылординской области ожидается туман.
Ночью 10 февраля на юге Павлодарской области - туман.
На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.
В Шымкенте ночью и утром 10 февраля ожидается туман.
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