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О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана

9 Февраля 2022 19:00
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О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предпреждение объявлено в восьми регионах республики, передает МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Казгидромет», днем 10 февраля на западе, северо-западе Актюбинской области ожидаются низовая метель, ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. На востоке области - туман.

10-11 февраля на северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, ночью 10 февраля гололед. Ветер северо-восточный, на северо-востоке области и в горных районах 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области - туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с

На западе, востоке, в центре Карагандинской области ожидается туман.

На севере и в центре Кызылординской области ожидается туман.

Ночью 10 февраля на юге Павлодарской области - туман.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.

В Шымкенте ночью и утром 10 февраля ожидается туман.


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