О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В восьми регионах республики объявлено штормовое предупреждение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

11 декабря в Актюбинской области днем на юго-западе области ожидается гололед. Ожидается северо-восточный ветер, на северо-западе и в центре области порывы 15-20 м/с.

Ночью 11 декабря на севере и в центре, днем на востоке Атырауской области - туман, гололед.

В центре, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, в центре, на юго-востоке области 15-20, днем в Жарминском районе порывы до 23-28 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.

В Карагандинской области - ветер юго-восточный, восточный, порывы до 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, ночью в центре области порывы до 15-20 м/с.

На севере, северо-востоке Мангистауской области - гололед.

На севере Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго- западный днем в горных районах области 15-20 м/с.



