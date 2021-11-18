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      Акмолинская область

    О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана

    18 Ноября 2021, 15:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    19 ноября на северо-востоке, юге Алматинской области - гололед, на юге и востоке области - ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

    На северо-западе Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с.

    В Восточно-Казахстанской области - метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, юге, северо-востоке области 15-20 м/с.

    19-21 ноября на севере области и в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на северо-востоке, юго-западе области и в горных районах 15-20 м/с, 20 ноября на северо-востоке области порывы 25 м/с.

    19 ноября на севере Западно-Казахстанской области - туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с.

    Ночью 19 ноября в Карагандинской области ожидается метель. На западе, юге области - туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на востоке области порывы 15-20 м/с.

    На севере и в центре Кызылординской области - туман.

    Днем 19 ноября на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем 15-20 м/с, на западе области порывы 23 м/с.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Алматинская область Восточно-Казахстанская область Жамбылская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Кызылординская область Северо-Казахстанская область
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