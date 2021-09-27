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    О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана

    27 Сентября 2021, 21:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    По информации РГП «Казгидромет» 28 сентября на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ветервосточный, северо-восточный 15-20 м/с, ночью на юго-западе области, днем на большей части порывы 23-28 м/с.

    В Костанайской области ожидается ветер восточный 15-20 м/с.

    В Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

    На западе Карагандинской области ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, на западе, востоке и в центре области порывы 15-20 м/с.

    На западе и севере Актюбинской областиожидается туман.

    Ночью и утром 28 сентябряна западе, на юге-востоке Мангистауской области ожидается туман. Ветер северо-западный, на севере области 15-20 м/с.

    На большей части Акмолинской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), днем на северо-западе, юго-востоке области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер восточный, северо-восточный на северо-востоке области 15-20, порывы 23 м/с.

    Ночью и утром 28 сентября на северо-западе Кызылординской области ожидается гроза, ветер юго-западный, западный в центре области 15-20 м/с с пыльной бурей.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Акмолинская область Актюбинская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Костанайская область Кызылординская область Северо-Казахстанская область Казгидромет Мангистауская область Погода
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