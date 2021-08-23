Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Акмолинская область

    О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана

    23 Августа 2021, 17:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах республики, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», 24 августа в Акмолинской области на юго-востоке ожидается гроза, ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Атырауской области ожидается сильная жара до 39 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. На северо-востоке области - пыльная буря. Ветер северо-восточный, на северо-востоке, юго-западе области - 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Западно-Казахстанской области на западе, северо-западе ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северный, на западе, северо-западе области - 15-20 м/с. Ожидается сильная жара 38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На большей части Костанайской области сохраняется сильная жара до 37 градусов. В центральных и южных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Ночью и утром 24 августа на побережье Мангистауской области ожидается туман. Днем на юге области сохранится сильная жара 38 градусов.

    На западе Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на юге и западе области порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Атырауская область Жамбылская область Западно-Казахстанская область Костанайская область Кызылординская область Павлодарская область Казгидромет Мангистауская область Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
    Дожди и высокая пожарная опасность ожидаются в Казахстане
    Грозы, град и бурю прогнозируют 20-22 июня в Казахстане
    Казгидромет: Наиболее загрязненный воздух в столице - на левом берегу и мкр. Коктал
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске