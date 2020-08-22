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10:24
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О шторме предупредили жителей восьми областей Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях республики, передает МИА «Казинформ».
По информации РГП «Казгидромет», 23 августа в Северо-Казахстанской области ожидаются местами гроза, шквал, град. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, северо-западный днем местами порывы 15-20 м/с.
В Карагандинской области ночью местами ожидается гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность.
В Кызылординской области местами ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный местами 15-20 м/с. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.
В Туркестанской области днем местами ожидается ветер юго- западный 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Утром и днем 23 августа в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-западный днем местами 15-20 м/с.
Днем 23 августа в Атырауской области местами ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Мангистауской области местами ожидаются гроза, шквал. Днем местами ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный местами 15-20 м/с.
В Акмолинской области ожидаются местами гроза, ночью и утром туман. Ветер северо-западный, западный днем местами 15-20 м/с.
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