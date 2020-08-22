+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 31 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О шторме предупредили жителей восьми областей Казахстана

22 Августа 2020 19:00
Поделиться:
О шторме предупредили жителей восьми областей Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях республики, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Дождливо и ветрено будет в Казахстане 23 августа
Гроза, шквал и туман ожидаются в субботу в нескольких областях Казахстана О погоде в Казахстане на выходные рассказали синоптики Неблагоприятные  метеоусловия будут в  Алматы, Темиртау и Шымкенте

По информации РГП «Казгидромет», 23 августа в Северо-Казахстанской области ожидаются местами гроза, шквал, град. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, северо-западный днем местами порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ночью местами ожидается гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области местами ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный местами 15-20 м/с. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Туркестанской области днем местами ожидается ветер юго- западный 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем 23 августа в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-западный днем местами 15-20 м/с.

Днем 23 августа в Атырауской области местами ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области местами ожидаются гроза, шквал. Днем местами ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный местами 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидаются местами гроза, ночью и утром туман. Ветер северо-западный, западный днем местами 15-20 м/с.


Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Атырауская область   #Карагандинская область   #Костанайская область   #Кызылординская область   #Северо-Казахстанская область   #Туркестанская область   #Мангистауская область   #Погода  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047
rusred@inform.kz

Архив