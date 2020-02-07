О шторме предупредили жителей столицы и нескольких областей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в столице и нескольких областях республики. Об этом передает МИА «Казинформ».

По данным РГП «Казгидромет», в городе Нур-Султане ожидаются временами осадки (дождь, снег), гололед, туман, низовая метель, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 15-20 м/с, порывы до 23 м/с.

В Мангистауской области ожидаются днем на большей части осадки (дождь, снег). Местами туман, гололед. Ветер северо-восточный, северный местами 15-20 м/с. В Актау ожидаются утром и днем осадки (преимущественно дождь), ночью и утром туман. Вероятность шторма 90-95%.

В Кызылординской области местами ожидается ветер южный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-100%