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О шторме предупредили жителей столицы и нескольких областей
7 Февраля 2020 21:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в столице и нескольких областях республики. Об этом передает МИА «Казинформ».
Новости по темеНа спасательной технике вывозили из заснеженного села заболевшего малыша в СКО Режим ЧС сохраняется в нескольких поселках Карагандинской области Похолодание ожидается в западных и северных областях Казахстана
По данным РГП «Казгидромет», в городе Нур-Султане ожидаются временами осадки (дождь, снег), гололед, туман, низовая метель, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 15-20 м/с, порывы до 23 м/с.
В Мангистауской области ожидаются днем на большей части осадки (дождь, снег). Местами туман, гололед. Ветер северо-восточный, северный местами 15-20 м/с. В Актау ожидаются утром и днем осадки (преимущественно дождь), ночью и утром туман. Вероятность шторма 90-95%.
В Кызылординской области местами ожидается ветер южный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-100%
Ключевые слова: Нур-Султан, Кызылординская область, Казгидромет, Мангистауская область, Погода,
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