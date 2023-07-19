О шторме предупредили жителей столицы и еще 4 регионов страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили синоптики в пяти регионах республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 20 июля в Астане ожидаются усиление ветра с порывами до 20 м/с, гроза, угроза пожарной опасности.

Ночью на западе, севере, днем на севере, юге, в центре области Абай ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на западный, ночью на севере, западе, юге области, днем на большей части области 15-20, порывы 25 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Атырауской области - гроза. Ветер юго-западный, западный на востоке, юге области - порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 25 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Мангистауской области - гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. 20 июля на северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность