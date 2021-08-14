О шторме предупредили жителей шести регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН.К АЗИНФОРМ - О шторме предупредили жителей шести регионов Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.
В Атырауской области 15-17 августа на юге, 18-20 августа на большей части ожидается очень сильная жара 40-41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Западно-Казахстанской области 15-17 августа на юге, 18-20 августа на большей части ожидается очень сильная жара 40-41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматы 15-16 августа ожидается временами сильный дождь, 14-16 августа ожидается гроза.
15 августа в Западно-Казахстанской области на юге сохраняется сильная жара 37 градусов. Ветер юго-восточный, южный, днем местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На юге Мангистауской области сохранится сильная жара 40 градусов.
В Восточно-Казахстанской области - гроза.
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