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    О шторме предупредили жителей семи регионов Казахстана

    13 Апреля 2022, 20:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В семи регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    14 апреля на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный, на юге, севере, в центре области - 15-20, порывы до 23 м/с.

    В городе Алматы днем ожидается гроза. Ветер восточный, при грозе - порывы 15 м/с.

    На юге и в горных районах Алматинской области, 15-16 апреля на юге и в горных районах ожидается гроза. Ветер восточный, в районе Жаланашколя - порывы 17-22 м/с, 15-16 апреля на востоке области - северо-восточный 15-20 м/с, в районе Жаланашколя - юго-восточный 18-23, порывы 23-28 м/с.

    На западе, севере и востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный , на севере области - 15-20 м/с.

    На западе Западно-Казахстанской области - гроза. Ветер юго-западный, на юго-западе области порывы - 15-20 м/с.

    На западе, юге Костанайской области ожидаются утром и днем гроза, туман. Ветер юго-восточный, на западе, юге области - 15-20 м/с.

    На северо-востоке Северо-Казахстанской области - ветер юго-восточный, порывы - 15-20 м/с.

    На горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер юго-восточный до 15-20 м/с.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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