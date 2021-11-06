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      Акмолинская область

    О шторме предупредили жителей семи регионов Казахстана

    6 Ноября 2021, 20:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    На севере, западе Акмолинской области ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

    В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, южный, на севере, северо-западе области порывы 15-20 м/с.

    В Костанайской области ожидается ветер юго-западный, на севере и в центре области 15-20, днем на севере области временами порывы 23-28 м/с.

    В центре Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный 15-20 м/с с пыльной бурей.

    В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20, днем порывы 25 м/с.

    Ночью и утром 7 ноября в предгорных и южных районах Туркестанской области ожидается туман.

    В Шымкенте ночью и утром 7 ноября ожидается туман.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Западно-Казахстанская область Костанайская область Кызылординская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область Казгидромет Шымкент Погода
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