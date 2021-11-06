+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -0 °С
Алматы: -8 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О шторме предупредили жителей семи регионов Казахстана

6 Ноября 2021 20:21
Поделиться:
О шторме предупредили жителей семи регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Новости по теме
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в шести городах Казахстана
Аномальная пыльная буря наблюдается в Узбекистане впервые за 150 лет Снег и дожди - прогноз погоды в Казахстане 6 ноября Штормовая погода ожидается в шести регионах Казахстана

На севере, западе Акмолинской области ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, южный, на севере, северо-западе области порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается ветер юго-западный, на севере и в центре области 15-20, днем на севере области временами порывы 23-28 м/с.

В центре Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20, днем порывы 25 м/с.

Ночью и утром 7 ноября в предгорных и южных районах Туркестанской области ожидается туман.

В Шымкенте ночью и утром 7 ноября ожидается туман.


Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Западно-Казахстанская область   #Костанайская область   #Кызылординская область   #Северо-Казахстанская область   #Туркестанская область   #Казгидромет   #Шымкент   #Погода  
Поделиться:
Новости по теме
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в шести городах Казахстана
Аномальная пыльная буря наблюдается в Узбекистане впервые за 150 лет
Снег и дожди - прогноз погоды в Казахстане 6 ноября
Штормовая погода ожидается в шести регионах Казахстана
Популярное
1 Мужчина скрывался, получив деньги за ремонт квартир в Алматы: его задержали
2 Челюсть сломала женщине в кафе 28-летняя карагандинка
3 Почему приостановлена выдача земельных участков под ИЖС в Актобе
4 Пистолет и нож пытался скрыть от полицейских житель Алматы
5 К республиканским командно-штабным учениям «Қыс» готовятся в ВКО
6 Клиенты избили 18-летнего официанта в Талдыкоргане
Читайте также
Около 850 нарушений допустили владельцы оружия в СКО
Какие тайны хранит здание музея СКО
Мужчина скрывался, получив деньги за ремонт квартир в Алматы: его задержали
Челюсть сломала женщине в кафе 28-летняя карагандинка
Почему приостановлена выдача земельных участков под ИЖС в Актобе
Пистолет и нож пытался скрыть от полицейских житель Алматы
К республиканским командно-штабным учениям «Қыс» готовятся в ВКО
Клиенты избили 18-летнего официанта в Талдыкоргане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив