О шторме предупредили жителей семи регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

На севере, западе Акмолинской области ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, южный, на севере, северо-западе области порывы 15-20 м/с.

ожидается ветер юго-западный, на севере и в центре области 15-20, днем на севере области временами порывы 23-28 м/с.

В центре Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20, днем порывы 25 м/с.

Ночью и утром 7 ноября в предгорных и южных районах Туркестанской области ожидается туман.

В Шымкенте ночью и утром 7 ноября ожидается туман.