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О шторме предупредили жителей семи регионов Казахстана
6 Ноября 2021 20:21
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.
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На севере, западе Акмолинской области ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, южный, на севере, северо-западе области порывы 15-20 м/с.В Костанайской области ожидается ветер юго-западный, на севере и в центре области 15-20, днем на севере области временами порывы 23-28 м/с.
В центре Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный 15-20 м/с с пыльной бурей.
В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20, днем порывы 25 м/с.
Ночью и утром 7 ноября в предгорных и южных районах Туркестанской области ожидается туман.
В Шымкенте ночью и утром 7 ноября ожидается туман.
#Акмолинская область #Западно-Казахстанская область #Костанайская область #Кызылординская область #Северо-Казахстанская область #Туркестанская область #Казгидромет #Шымкент #Погода
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