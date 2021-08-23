О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах республики, передает МИА «Казинформ».
По информации РГП «Казгидромет», 24 августа в Акмолинской области на юго-востоке ожидается гроза, ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Атырауской области ожидается сильная жара до 39 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. На северо-востоке области - пыльная буря. Ветер северо-восточный, на северо-востоке, юго-западе области - 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Западно-Казахстанской области на западе, северо-западе ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северный, на западе, северо-западе области - 15-20 м/с. Ожидается сильная жара 38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На большей части Костанайской области сохраняется сильная жара до 37 градусов. В центральных и южных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью и утром 24 августа на побережье Мангистауской области ожидается туман. Днем на юге области сохранится сильная жара 38 градусов.
На западе Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на юге и западе области порывы 15-20 м/с.
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