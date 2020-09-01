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О шторме предупредили жителей семи областей Казахстана

1 Сентября 2020 21:36
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О шторме предупредили жителей семи областей Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В нескольких областях республики объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ».

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Днем 2 сентября в Карагандинской области ожидается гроза. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Вероятность шторма 70-75 %.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем

местами 15-20 м/с.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма 90-100%

В Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер западный, юго- западный, днем на севере области 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются местами гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, местами порывы 23-28 м/с.

В Мангистауской области местами ожидается туман.

В Атырауской области сохраняется сильная жара 35-38 градусов, местами чрезвычайная пожарная опасность. Вероятность шторма 90-95%.



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#Акмолинская область   #Атырауская область   #Карагандинская область   #Костанайская область   #Кызылординская область   #Северо-Казахстанская область   #Мангистауская область  
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