О шторме предупредили жителей семи областей Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В нескольких областях республики объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ».

Днем 2 сентября в Карагандинской области ожидается гроза. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Вероятность шторма 70-75 %.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем

местами 15-20 м/с.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма 90-100%

В Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер западный, юго- западный, днем на севере области 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются местами гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, местами порывы 23-28 м/с.

В Мангистауской области местами ожидается туман.

В Атырауской области сохраняется сильная жара 35-38 градусов, местами чрезвычайная пожарная опасность. Вероятность шторма 90-95%.



