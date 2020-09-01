О шторме предупредили жителей семи областей Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В нескольких областях республики объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ».
Днем 2 сентября в Карагандинской области ожидается гроза. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Вероятность шторма 70-75 %.
В Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем
местами 15-20 м/с.
В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма 90-100%
В Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер западный, юго- западный, днем на севере области 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской области ожидаются местами гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, местами порывы 23-28 м/с.
В Мангистауской области местами ожидается туман.
В Атырауской области сохраняется сильная жара 35-38 градусов, местами чрезвычайная пожарная опасность. Вероятность шторма 90-95%.
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