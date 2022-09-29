Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Кызылординская область

    О шторме предупредили жителей пяти регионов РК

    29 Сентября 2022, 20:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в пяти регионах республики, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», 30 сентбяря ночью в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на востоке 15-20, порывы 25 м/с

    В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Ночью на севере, западе Павлодарской области - туман.

    На севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман

    На севере, западе Туркестанской области - пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных районах области 15-20, днем на горных перевалах - порывы 25 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Кызылординская область Павлодарская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область Погода Жетысуская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны
    Жару и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане
    Шторм ожидается на большей части Казахстана
    В четырех городах 17 июня ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус