О шторме предупредили жителей пяти регионов РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в пяти регионах республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 30 сентбяря ночью в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на востоке 15-20, порывы 25 м/с

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, западе Павлодарской области - туман.

На севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман

На севере, западе Туркестанской области - пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных районах области 15-20, днем на горных перевалах - порывы 25 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



