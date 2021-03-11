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    16:30, 11 Март 2021 | GMT +6

    О шторме предупредили жителей нескольких регионов Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах республики. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», 12 марта в Кызылординской области местами ожидаются гололед, метель. Ветер северо-восточный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 25 м/с.

    В Карагандинской области - низовая метель. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

    В Мангистауской области местами ожидаются метель, гололед, усиление ветра до 17-22 м/с.

    В Костанайской области местами - низовая метель, туман. Ветер западный, северо-западный местами 15-20 м/с.

    В Павлодарской области местами ожидаются низовая метель, туман. Ночью 12 марта ветер западный, северо-западный местами 15-20, порывы 23-28 м/с.

    В Акмолинской области местами - низовая метель, туман. Ночью 12 марта ветер западный, северо-западный местами 15-20, порывы 23-28 м/с.

    В период 12-14 марта в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный местами 15-20, порывы 23-28 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха от 2-7, местами 10 мороза до 20-25, местами 30, на юге области 15 мороза. 13 марта ожидается на большей части снег, местами сильный снег.

    12-13 марта в Северо-Казахстанской области - резкое понижение температуры воздуха от 13-16 мороза до 25-30, местами 22 мороза.

    13-14 марта в Туркестанской области ожидаются местами сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северный, северо-восточный днем 12 марта на большей части, сутки 13-14 марта местами 15-20, порывы 23-28 м/с, днем 12 марта в горных районах порывы 30 м/с и более. Днем 13 марта - резкое понижение температуры воздуха от 16-21, местами 6-11 тепла, до 3-8 тепла, местами 0-5 мороза.


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