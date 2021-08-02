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    О шторме предупредили жителей еще восьми регионов РК

    2 Августа 2021, 21:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О шторме предупредили жителей еще восьми регионов республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    3 августа в Алматинской области ожидается сильная жара - 36 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара - 35 градусов. В Урджарском районе ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

    В Костанайской области местами ожидается сильная жара до 38 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Павлодарской области местами ожидаются гроза, ветер северо-западный, при грозе порывы 18 м/с.

    В горах Туркестанской области ожидается гроза. Местами пыльная буря, ветер северо-восточный 15-20 м/с. Днем сильная жара - 40 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В городе Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

    В Актюбинской области местами ожидается очень сильная жара 40-41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидаются гроза, град. Местами пыльная буря. Ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с.

    Ранее сообщалось о штормовом предупреждении в Акмолинской, Карагандинской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматинская область Актюбинская область Восточно-Казахстанская область Жамбылская область Костанайская область Павлодарская область Туркестанская область Казгидромет Шымкент Погода
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