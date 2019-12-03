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О шторме предупредили жителей двух областей
3 Декабря 2019 16:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в двух областях республики. Об этом передаёт МИА «Казинформ».
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По информации РГП «Казгидромет» , 4 декабря в Кызылординской области местами сохраняются туман, утром и днем местами гололед. Вероятность шторма 95-100%.
В Костанайской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.
Ключевые слова: Костанайская область, Кызылординская область, Казгидромет, Погода,
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