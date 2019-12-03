О шторме предупредили жителей двух областей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в двух областях республики. Об этом передаёт МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет» , 4 декабря в Кызылординской области местами сохраняются туман, утром и днем местами гололед. Вероятность шторма 95-100%.

В Костанайской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.