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    О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана

    16 Июня 2022, 20:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах республики, передает МИА «Казинформ»

    17 июня в Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Ветер северо-западный 15-20 м/с.

    Ночью на западе, днем на юге, в центре Актюбинской области - ветер северо-западный с переходом на юго-западный порывы 16 м/с.

    На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на западе, юго-востоке области 15-20 м/с.

    На северо-западе, севере, Западно-Казахстанской области - гроза. Ветер северо-западный, днем на юго-западе области - порывы 15-20 м/

    Утром и днем на северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

    В Кызылординской области - ветер северо-восточный, утром и днем на востоке области - 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара до 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На северо-западе, в центре Мангистауской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на юго-западе области - 15-20 м/с.

    На юге, востоке Павлодарской области - гроза. Ветер западный днем на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с

    Днем 17 июня в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, на севере области - пыльная буря. Ветер восточный - на севере области, в горных районах - 15-20 м/с.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Восточно-Казахстанская область Западно-Казахстанская область Костанайская область Кызылординская область Павлодарская область Туркестанская область Казгидромет Мангистауская область Погода Абайская область Актау
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