О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах республики, передает МИА «Казинформ»

17 июня в Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Ветер северо-западный 15-20 м/с.

Ночью на западе, днем на юге, в центре Актюбинской области - ветер северо-западный с переходом на юго-западный порывы 16 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на западе, юго-востоке области 15-20 м/с.

На северо-западе, севере, Западно-Казахстанской области - гроза. Ветер северо-западный, днем на юго-западе области - порывы 15-20 м/

Утром и днем на северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области - ветер северо-восточный, утром и днем на востоке области - 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара до 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-западе, в центре Мангистауской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на юго-западе области - 15-20 м/с.

На юге, востоке Павлодарской области - гроза. Ветер западный днем на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с

Днем 17 июня в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, на севере области - пыльная буря. Ветер восточный - на севере области, в горных районах - 15-20 м/с.



