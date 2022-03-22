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    О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана

    22 Марта 2022, 18:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    23 марта в центре, на юге Актюбинской области ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-западный, западный, на северо-востоке области ожидаются порывы 15 м/с.

    На северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. На северо-западе, западе, северо-востоке области - низовая метель. Ветер юго-западный, западный на северо-западе, западе, северо-востоке области 15-20, порывы 23 м/с.

    На западе, севере Западно-Казахстанской области - туман.

    На севере, востоке Карагандинской области ожидается метель, на юге области туман. Ветер западный, юго-западный, в северной половине области 15-20, порывы 23 м/с.

    На востоке, юге Костанайской области ожидается низовая метель. На западе области - туман, гололед. Ветер западный, на севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, на юге области порывы 23 м/с.

    23 марта в Павлодарской области на востоке, севере низовая метель. Ветер юго-западный ночью на юге, западе 15-20, днем на большей части 15-20, в центре области порывы 23-28 м/с.

    Днем 23 марта на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, западе, востоке области - низовая метель. Ветер западный 15-20 м/с, днем на востоке области порывы 23-28 м/с

    Утром и днем 23 марта на юго-востоке, в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере региона - туман, ветер до 15-20 м/с.

    В Шымкенте - сильные осадки. Северо-западный ветер до 15-20 м/с.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Восточно-Казахстанская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Костанайская область Павлодарская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область Казгидромет Шымкент Погода
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