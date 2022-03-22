О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

23 марта в центре, на юге Актюбинской области ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-западный, западный, на северо-востоке области ожидаются порывы 15 м/с.

На северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. На северо-западе, западе, северо-востоке области - низовая метель. Ветер юго-западный, западный на северо-западе, западе, северо-востоке области 15-20, порывы 23 м/с.

На западе, севере Западно-Казахстанской области - туман.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается метель, на юге области туман. Ветер западный, юго-западный, в северной половине области 15-20, порывы 23 м/с.

На востоке, юге Костанайской области ожидается низовая метель. На западе области - туман, гололед. Ветер западный, на севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, на юге области порывы 23 м/с.

23 марта в Павлодарской области на востоке, севере низовая метель. Ветер юго-западный ночью на юге, западе 15-20, днем на большей части 15-20, в центре области порывы 23-28 м/с.

Днем 23 марта на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, западе, востоке области - низовая метель. Ветер западный 15-20 м/с, днем на востоке области порывы 23-28 м/с

Утром и днем 23 марта на юго-востоке, в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере региона - туман, ветер до 15-20 м/с.

В Шымкенте - сильные осадки. Северо-западный ветер до 15-20 м/с.