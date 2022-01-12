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    О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана

    12 Января 2022, 23:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено 13 января в девяти регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», в южной половине Акмолинской области ожидается низовая метель. На севере, юге области - туман. Ветер северо-восточный, днем в южной половине области 15-20 м/с.

    На юге и востоке Актюбинской области ожидается туман.

    На северо-западе Западно-Казахстанской области - гололед.

    На западе, севере, юге Карагандинской области ожидается низовая метель. Ночью на востоке области - туман.

    На севере и в центре Кызылординской области сохраняется туман, утром и днем на юге области ожидается гололед.

    На западе и в центре Мангистауской области ожидается туман.

    В Нур-Султане временами - низовая метель, ночью и утром ожидается туман.

    На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области сохраняется туман. В горных районах области ожидается гололед. Ветер юго-западный в горных районах области 15-20 м/с.

    В Шымкенте временами ожидается туман.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Акмолинская область Актюбинская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Кызылординская область Туркестанская область Казгидромет Мангистауская область Шымкент Погода
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