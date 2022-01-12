О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено 13 января в девяти регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в южной половине Акмолинской области ожидается низовая метель. На севере, юге области - туман. Ветер северо-восточный, днем в южной половине области 15-20 м/с.

На юге и востоке Актюбинской области ожидается туман.

На северо-западе Западно-Казахстанской области - гололед.

На западе, севере, юге Карагандинской области ожидается низовая метель. Ночью на востоке области - туман.

На севере и в центре Кызылординской области сохраняется туман, утром и днем на юге области ожидается гололед.

На западе и в центре Мангистауской области ожидается туман.

В Нур-Султане временами - низовая метель, ночью и утром ожидается туман.

На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области сохраняется туман. В горных районах области ожидается гололед. Ветер юго-западный в горных районах области 15-20 м/с.

В Шымкенте временами ожидается туман.