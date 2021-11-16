О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгмдромет», 17 ноября в Алматы ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Днем 17, сутки 18 ноября временами - туман, гололед.

На юго-востоке Алматинской области и в горных районах ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Утром и днем на юго-востоке области и в горных районах ожидаются туман, гололед.

На севере, западе Акмолинской области ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный днем, на северо-западе области - 15-20 м/с.

На севере Актюбинской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер западный, на севере области порывы15-20 м/с г.

Днем на юге, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). На западе, севере области - метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, в западной части области 15-20, днем порывы 25 м/с.

Днем в Западно-Казахстанской области на северо-востоке ожидаются туман, гололед.

В центре и на востоке Кызылординской области ожидаются гололед, метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 15-20 м/с.

На севере, западе Павлодарской области ожидается туман.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, западе области низовая метель. На юго-востоке области ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на западе области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, на западе области порывы 25 м/с