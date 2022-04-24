О шторме предупредили жителей десяти регионов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в десяти регионах Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 25 апреля ночью и утром на юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный, ночью на юге области 15-20 м/с

На юге и в горных районах Алматинской области - сильный дождь, гроза. В горных и предгорных районах - град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный при грозе 17-22 м/с.

25-27 апреля в районе Алакольских озер - ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 20-25, порывы 30 м/с и более.

В городе25 апреля днем ожидаются сильный дождь, град, 24-25 апреля - гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 15 м/с.

Ночью 25 апреля на севере, юго-западе, в горных районах, днем 25, утром и днем 27 апреля в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь.

25-27 апреля на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах - гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, 25 апреля временами 23-28 м/с.

На северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью на юге Карагандинской области - сильные осадки (дождь, снег), днем на юго-востоке области - сильный дождь. Днем на юге области ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный, на юге области 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, северный ночью 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидается заморозки 2 градуса.

25 апреля днем на юге, западе Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на юге, западе области порывы 15-20 м/с.

Ночью 25 апреля в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, западе области, в горных и предгорных районах, днем в горных районах - гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на восточный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте ночью 25 апреля временами ожидаются гроза, град, шквал