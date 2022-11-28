Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 465.38 eur/kzt 483.58

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 64.95
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    О шторме предупредили жителей 8 регионов Казахстана

    28 Ноября 2022, 19:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 8 регионах республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    ВАлматы29 ноября ночью ожидается туман.

    Ночью на юге и в горных районах Алматинской области - туман. На севере области - ветер северо-восточный 15-20 м/с.

    На югеКарагандинской областиожидается ветер восточный, северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

    На севере Костанайской области - туман. Ветер северо-восточный, на юге области -порывы 15-20 м/с.

    В Кызылординской области ожидается ветер восточный, северо-восточный ночью 15-20, в центре области 25 м/с, днем в центре области 15-20 м/с.

    Ночью в горных районах Туркестанской области - сильные осадки (дождь, снег). На юге, западе, в горных и предгорных районах области - туман. Ветер юго-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, ночью на севере, в горных районах области - порывы 23- 28 м/с. .

    На юге Улытауской областиожидается ветер восточный, северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

    В Шымкенте временами - туман. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.
    Алматы Алматинская область Карагандинская область Костанайская область Кызылординская область Туркестанская область Шымкент Улытауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Морозы до 43 градусов сохранятся на востоке Казахстана
    Движение ограничили для дизельных и пассажирских автобусов на дорогах в ВКО и Абайской  области
    МЧС РК: 45 человек были спасены из снежных заносов за минувшие сутки по республике
    Застрявшим на трассе сорока пассажирам автобуса помогли в Урджарском районе
    Популярное
    1 Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Россию
    2 Ермек Сагимбаев назначен председателем КНБ РК
    3 Айбек Дадебаев назначен Управляющим делами Президента РК
    4 Марат Омаров назначен председателем Агентства по защите и развитию конкуренции
    5 Житель Темиртау осужден за пропаганду терроризма – КНБ РК
    Новости партнеров