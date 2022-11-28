О шторме предупредили жителей 8 регионов Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 8 регионах республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

ВАлматы29 ноября ночью ожидается туман.

Ночью на юге и в горных районах Алматинской области - туман. На севере области - ветер северо-восточный 15-20 м/с.

На югеКарагандинской областиожидается ветер восточный, северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

На севере Костанайской области - туман. Ветер северо-восточный, на юге области -порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер восточный, северо-восточный ночью 15-20, в центре области 25 м/с, днем в центре области 15-20 м/с.

Ночью в горных районах Туркестанской области - сильные осадки (дождь, снег). На юге, западе, в горных и предгорных районах области - туман. Ветер юго-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, ночью на севере, в горных районах области - порывы 23- 28 м/с. .

На юге Улытауской областиожидается ветер восточный, северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте временами - туман. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.



