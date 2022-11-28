Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

О шторме предупредили жителей 8 регионов Казахстана

28 Ноября 2022, 19:47
О шторме предупредили жителей 8 регионов Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 8 регионах республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

ВАлматы29 ноября ночью ожидается туман.

Ночью на юге и в горных районах Алматинской области - туман. На севере области - ветер северо-восточный 15-20 м/с.

На югеКарагандинской областиожидается ветер восточный, северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

На севере Костанайской области - туман. Ветер северо-восточный, на юге области -порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер восточный, северо-восточный ночью 15-20, в центре области 25 м/с, днем в центре области 15-20 м/с.

Ночью в горных районах Туркестанской области - сильные осадки (дождь, снег). На юге, западе, в горных и предгорных районах области - туман. Ветер юго-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, ночью на севере, в горных районах области - порывы 23- 28 м/с. .

На юге Улытауской областиожидается ветер восточный, северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте временами - туман. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.


Теги:
Новости по теме
Морозы до 43 градусов сохранятся на востоке Казахстана
Движение ограничили для дизельных и пассажирских автобусов на дорогах в ВКО и Абайской  области
МЧС РК: 45 человек были спасены из снежных заносов за минувшие сутки по республике
Читайте также
Рекорд по количеству наград установили борцы Карагандинской области
На профессиональное обучение жителей пяти регионов Казахстана выделено 200 млн тенге
Полицейскими изъята крупная партия марихуаны в Костанайской области
ЧП произошло в АрселорМиттал Темиртау
Казахфильм готовит полнометражный фильм про массовую приватизацию в Казахстане
Вымогавшего у медработника 2 млн тенге мужчину задержали в Туркестанской области
Две новые школы открылись в Алматы
Батарею с кипятком прорвало в школе в Алматы - учителя наказали
Новости партнеров
Популярное
1 Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Россию
2 Ермек Сагимбаев назначен председателем КНБ РК
3 Айбек Дадебаев назначен Управляющим делами Президента РК
4 Марат Омаров назначен председателем Агентства по защите и развитию конкуренции
5 Житель Темиртау осужден за пропаганду терроризма – КНБ РК

Лента новостей