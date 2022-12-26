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    О шторме предупредили жителей 7 регионов Казахстана

    26 Декабря 2022, 19:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 7 регионах республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    В Семее Абайской области сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

    В Усть-Каменогорске, Риддере ВКО объявлено предупреждение о НМУ второй степени.

    В горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-восточный в районе Алакольских озер 15-20, порывы 25 м/с.

    Ночью и утром на западе, юге, в центре Западно-Казахстанской области- туман.

    На севере, юге, в центре Мангистауской области ожидается туман.

    На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области - туман. Ветер юго-восточный на горных перевалах 15-20 м/с.

    В Шымкенте - туман.
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