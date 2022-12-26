О шторме предупредили жителей 7 регионов Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 7 регионах республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.
В Семее Абайской области сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.
В Усть-Каменогорске, Риддере ВКО объявлено предупреждение о НМУ второй степени.
В горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-восточный в районе Алакольских озер 15-20, порывы 25 м/с.
Ночью и утром на западе, юге, в центре Западно-Казахстанской области- туман.
На севере, юге, в центре Мангистауской области ожидается туман.
На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области - туман. Ветер юго-восточный на горных перевалах 15-20 м/с.
В Шымкенте - туман.