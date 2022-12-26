Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Восточно-Казахстанская область

О шторме предупредили жителей 7 регионов Казахстана

26 Декабря 2022, 19:03
О шторме предупредили жителей 7 регионов Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 7 регионах республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

В Семее Абайской области сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

В Усть-Каменогорске, Риддере ВКО объявлено предупреждение о НМУ второй степени.

В горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-восточный в районе Алакольских озер 15-20, порывы 25 м/с.

Ночью и утром на западе, юге, в центре Западно-Казахстанской области- туман.

На севере, юге, в центре Мангистауской области ожидается туман.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области - туман. Ветер юго-восточный на горных перевалах 15-20 м/с.

В Шымкенте - туман.


Новости по теме
Снег и дождь ожидаются в Казахстане 27 – 29 декабря
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в семи городах Казахстана
Туман ожидается 26 декабря на большей части Казахстана
Теги:
Читайте также
Две фуры столкнулись на трассе в ЗКО: погиб один водитель
Задержаны трое совершивших разбойное нападение на женщин в Талдыкоргане
Снежные лавины спустили в ВКО
Фермеры Жетысуской области могут лишиться возможности получения субсидий – депутат
Грант в вузе за миллион тенге пообещала мошенница жительнице Туркестанской области
Снег и дождь ожидаются в Казахстане 27 – 29 декабря
Безвозмездный грант обещала аферистка жительнице Шымкента
50 сел могут упразднить в Западно-Казахстанской области
Новости партнеров
Популярное
1 Стала известна судьба подаренного Головкиным Мурате казахского чапана
2 Чемпионат мира по шахматам официально стартовал в Алматы
3 Снег и дождь ожидаются в Казахстане 27 – 29 декабря
4 Сплошное видеонаблюдение внедряется в СИЗО и колониях Карагандинской области
5 В Алматы почтили память легендарного Кара майора

Лента новостей