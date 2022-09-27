О шторме предупредили жителей 6 регионов Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», на севере, западе Акмолинской области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный ночью и утром на востоке области - порывы 15-20 м/с.

28-30 сентября на севере и в горных районах Алматинской области - ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

28 сентября на севере, востоке Жетысуской области ожидается ветер западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

На севере, западе Западно-Казахстанской области - гроза. Ветер юго-восточный, днем на западе области - порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, юге, в центре области - порывы 15-20 м/с.