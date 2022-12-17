О шторме предупредили жителей 4 областей РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в четырехобластях ресупблкии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

17 декабря на юге, в центре Абайской областиожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20, порывы 23 м/с.

На юге, в центре Восточно-Казахстанской области - ветер восточный, юго-восточный 15-20, порывы 23 м/с.

В районе озера Алаколь в Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

В горных районах Туркестанской области - туман. Ветер северо-восточный, на горных перевалах 15-20 м/с.

