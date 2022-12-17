Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Восточно-Казахстанская область

    О шторме предупредили жителей 4 областей РК

    17 Декабря 2022, 00:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в четырехобластях ресупблкии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    17 декабря на юге, в центре Абайской областиожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20, порывы 23 м/с.

    На юге, в центре Восточно-Казахстанской области - ветер восточный, юго-восточный 15-20, порывы 23 м/с.

    В районе озера Алаколь в Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

    В горных районах Туркестанской области - туман. Ветер северо-восточный, на горных перевалах 15-20 м/с.
    Восточно-Казахстанская область Туркестанская область Погода Абайская область Жетысуская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 10 городах Казахстана
    Снег ожидается на большей части Казахстана 18 декабря
    Штормовая погода ожидается в четырех областях Казахстана
    Популярное
    1 Снег ожидается на большей части Казахстана 18 декабря
    2 Сколько стоит зимний отдых в курортной зоне СКО
    3 Четыре дома культуры построят в самом отдаленном районе Атырауской области
    4 Хорваты победили марокканцев и стали бронзовыми призерами ЧМ-2022
    5 ДТП с детской волейбольной командой в Актюбинской области: ведется расследование
    Новости партнеров