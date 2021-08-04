О шторме предупредили жителей 14 регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В нескольких регионах республики объявлено штормовое предупреждение. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 5 августа в Алматинской области сохраняется сильная жара 36 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области местами - гроза.

В Актюбинской области местами ожидается гроза.

На большей части в Атырауской области ожидается очень сильная жара 40-41 градусов, гроза, пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем местами 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области местами - гроза, град. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с. В Урджарском районе ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

В Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидаются гроза, град. Местами пыльная буря, ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. Сильная жара до 40 градусов, чрезвычайная пожарная опасность

На севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный, днем при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на востоке области сохраняется очень сильная жара 37 градус. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области местами сохраняется сильная жара 36 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области местами - гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем местами 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара до 38 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области - ветер северный, северо-восточный днем местами 15-20 м/с с пыльной бурей. Сильная жара. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области на побережье ожидается туман.

В Павлодарской области местами ожидаются гроза, ветер северо-западный при грозе порывы 18 м/с. г. Павлодар: 05 августа днем ожидаются гроза, ветер северо-западный при грозе порывы 18 м/с

В Северо-Казахстанской области ожидается днем местами гроза. Ночью и утром местами - туман.

В Туркестанской области местами утром и днем ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный 15-20 м/с. Днем сильная жара 41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.















