О шторме предупредили жителей 13 регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О шторме предупредили жителей 13 регионов Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

20 декабря на северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, на северо-западе области 15-20 м/с.

В Актюбинской области - гололед. Ветер юго-западный, южный, днем на северо-западе области порывы 15 м/с.

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, гололед. 19-21 декабря ветер юго-западный с переходом на восточный, на юго-западе области и в горных районах 15-20, днем 19, ночью 20 декабря порывы 23-28 м/с.

На севере, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман, низовая метель. Ветер юго-западный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

В городе Нур-Султане временами - низовая метель, гололед.

В Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель.

На севере, юге Костанайской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный на юге области 15-20 м/с.

На севере и в центре Кызылординской области - туман, гололед.

На западе Мангистауской области ожидаются туман, гололед. Днем на юге области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на западе области 15-20 м/с.

На юге Павлодарской области - низовая метель, на севере области - туман. Днем на западе и юге области гололед. Ветер юго-западный, западный ночью на юге области 18 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный днем на западе области порывы 15-20 м/с

В горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на западе, юге, в горных, предгорных районах области ожидаются гроза, туман. Ветер юго-западный, южный в горных, предгорных районах области 15-20, ночью на горных перевалах 23-28 м/с.

В городе Шымкенте ночью и утром 20 декабря ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный ночью порывы 15-20 м/с



