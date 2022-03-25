О шторме предупредили жителей 12 регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

На севере, юго-востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на севере, юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

На юге, юго-востоке Актюбинской области- гололед. Ветер северный, северо-восточный, на севере, юге области порывы 15 м/с.

Н а севере Западно-Казахстанской области ожидается туман .

На юге Карагандинской области - туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юге области порывы 15-20 м/с.

На юге Костанайской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северный, северо-восточный, на юге области - порывы 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области ожидаются туман, ночью гололед. Ветер юго-западный ночью на севере, в центре, днем в центре, на юге области 15-20 м/с.

В Мангистауской области - осадки, ночью на севере, западе области временами сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере области ожидается гололед. На западе, юге области - туман. Ветер северо-западный, днем на севере области - 15-20 м/с.

В городе Нур-Султане ночью и утром - туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Павлодарской области ожидается низовая метель, на западе области - туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, ночью на севере области - порывы 18 м/с.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер северный, северо-восточный ночью на севере, востоке, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

Утром и днем 26 марта в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь). Днем в горных и предгорных районах ожидается гроза. Ветер юго-западный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20, днем на севере области и в горных районах порывы 25 м/с.

В городе Шымкенте ожидается гроза. Ветер юго-западный, порывы - 15-20 м/с.



