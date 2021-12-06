О шторме предупредили жителей 12 регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В двенадцати регионах республики объявлено штормовое предупреждение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

7 декабря западе, востоке и в центре Атырауской области ожидается туман.

Ночью в северной половине Актюбинской области ожидается гололед, туман.

7 декабря на юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На западе, востоке области туман, гололед. Ночью 8 декабря ожидается резкое понижение температуры воздуха до 20-28 мороза.

На севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман, гололед, низовая метель.

7-9 декабря на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, 8 декабря - гололед. Днем 7, 8, 9 декабря - ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах 15-20, днем 9 декабря - порывы 23 м/с.

На юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман, гололед.

7 декабря на севере, востоке Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель, на юге области туман.

Ночью 7 декабря на юге Костанайской области ожидается низовая метель, гололед. На севере области туман.

7 декабря в центре, 8-9 декабря на севере Кызылординской области ожидается туман.

В городе Нур-Султане 7 декабря временами ожидаются туман, гололед, ночью 8 декабря ожидается резкое понижение температуры воздуха до 25 мороза.

7 декабря на севере Павлодарской области ожидается метель, гололед. Ветер западный, на северо-западе области порывы 18 м/с.

7 декабря в Северо-Казахстанской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 15-20 мороза, днем - с дальнейшим понижением. Н очью на востоке СКО ожидаются низовая метель, гололед. На юго-западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный на востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью 8 декабря в Акмолинской, Павлодарской, ночью 9 декабря в Восточно-Казахстанской областях ожидается резкое понижение температуры воздуха до 20-28 мороза.







